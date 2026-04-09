Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Я был на многих особенных матчах на «Энфилде». Ван Дейк — об ответной игре с «ПСЖ»

«Я был на многих особенных матчах на «Энфилде». Ван Дейк — об ответной игре с «ПСЖ»
Комментарии

Капитан и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2) и поделился надеждой на поддержку со стороны болельщиков в ответной встрече.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

«Не стоит забывать, что мы играем с европейскими чемпионами. Надеюсь, наши болельщики сыграют в этом [противостоянии] большую роль. Я был на многих особенных матчах на «Энфилде», мне очень повезло, и я считаю себя привилегированным. Болельщики — это основа клуба», – приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей обыграли «Галатасарай» со счётом 4:1.

