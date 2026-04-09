Бубнов назвал единственного голкипера, которого ставит выше Мануэля Нойера

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал Тибо Куртуа, выступающего за мадридский «Реал», единственным вратарём, превосходящим голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера.

«Нойер лучший вратарь мира был. Если бы не Нойер, то «Бавария» бы не выиграла у «Реала». Нойер — это 50% команды, как в хоккее. Это очень много. Я выше Нойера ставлю только Куртуа. На мой взгляд, у Куртуа физические данные лучше», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» Нойер совершил восемь сейвов, а его команда победила со счётом 2:1. Тибо Куртуа пропустил игру из-за травмы.