Стали известны подробности ухода Эндрю Робертсона из «Ливерпуля»

Уход защитника Эндрю Робертсона из «Ливерпуля» был «обоюдным и мирным», однако никаких шагов по обсуждению нового контракта предпринято не было. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, между футболистом и клубом сохраняются хорошие взаимоотношения, о чём свидетельствует тот факт, что Робертсон остался в команде в январе после срыва его перехода в «Тоттенхэм», поскольку мерсисайдцы не смогли найти ему замену.

Шотландец хочет играть в основном составе, и, поскольку «Ливерпуль» не может предложить этого, стороны приняли решение об уходе защитника.

Футболист играет за мерсисайдцев с 2017 года. За этот период Робертсон принял участие в 373 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 69 результативными передачами.

