Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» интересен Штиллер, «Штутгарт» может продать игрока дешевле € 57,5 млн — TEAMtalk

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера в качестве варианта для усиления состава в преддверии летнего трансферного окна. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, изначально немецкий клуб оценивал 25-летнего футболиста в £ 50 млн (€ 57,5 млн), однако подчёркивается, что сделка может быть заключена за меньшую сумму. Штиллер отказался от перехода в другую команду в 2025 году, чтобы обеспечить себе место в составе сборной Германии на чемпионате мира 2026 года. В случае осуществления этой цели полузащитник может уйти из «Штутгарта».

В нынешнем сезоне Штиллер принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android