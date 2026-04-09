«МЮ» интересен Штиллер, «Штутгарт» может продать игрока дешевле € 57,5 млн — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера в качестве варианта для усиления состава в преддверии летнего трансферного окна. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, изначально немецкий клуб оценивал 25-летнего футболиста в £ 50 млн (€ 57,5 млн), однако подчёркивается, что сделка может быть заключена за меньшую сумму. Штиллер отказался от перехода в другую команду в 2025 году, чтобы обеспечить себе место в составе сборной Германии на чемпионате мира 2026 года. В случае осуществления этой цели полузащитник может уйти из «Штутгарта».

В нынешнем сезоне Штиллер принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

