«Перепутал кнопки — вместо удара нажал пас». Генич — о пенальти Барко в игре с «Зенитом»

«Перепутал кнопки — вместо удара нажал пас». Генич — о пенальти Барко в игре с «Зенитом»
Известный российский комментатор Константин Генич высказался о пенальти, не забитом полузащитником московского «Спартака» Эсекьелем Барко в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Получилось, что он, скорее, ткнул мяч. Было отличное сравнение: это как будто перепутал кнопки на джойстике — вместо удара нажал пас. Поэтому и получился такой удар. Вроде ногу оттянул, но вратарь всё равно угадал», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

В конце первого тайма Барко не забил пенальти, назначенный за фол против него со стороны форварда Луиса Энрике.

В финальном матче Пути регионов московский «Спартак» встретится с ЦСКА 6 мая. Действующим победителем турнира является ЦСКА, который в прошлогоднем финале победил «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

