Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Реал» вошёл в историю, преодолевая сложные испытания». Арбелоа — о матче с «Баварией»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о настрое команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча пройдёт 15 апреля.

«Мы не можем экспериментировать, и очевидно, что мы очень ждём матча в Мюнхене. С момента финального свистка мы настроены отправиться на «Арена Мюнхен» и показать, на что мы способны. «Реал» вошёл в историю, преодолевая такие сложные испытания, как в среду, но сначала нам нужно сосредоточиться на завтрашнем матче (с «Жироной» в Ла Лиге. – Прим. «Чемпионата»). Это то, что я часто повторяю игрокам. Матч в среду начинается завтра, и нам нужно показать отличную игру и приложить огромные усилия. У нас будет достаточно времени на восстановление. Впереди четыре дня, и все должны сосредоточиться на том, чтобы завтра выложиться на полную вместе со своими болельщиками. Это единственная цель: сыграть отличный матч», – приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».

Напомним, в первом матче мюнхенцы одержали победу со счётом 2:1.

