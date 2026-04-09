Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Цинциннати» из МЛС ведёт переговоры с Неймаром — The Athletic

Комментарии

«Цинциннати» ведёт переговоры с окружением нападающего «Сантоса» Неймара. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, на текущий момент контакты между сторонами находятся на начальной стадии, но клуб из МЛС готовится подписать 34-летнего футболиста в грядущее трансферное окно.

Форвард является выпускником академии «Сантоса». Неймар вернулся в бразильский клуб в январе 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
«Сантос» разработал план использования Неймара с прицелом на чемпионат мира 2026 — Globo

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android