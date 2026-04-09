«Цинциннати» из МЛС ведёт переговоры с Неймаром — The Athletic

«Цинциннати» ведёт переговоры с окружением нападающего «Сантоса» Неймара. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, на текущий момент контакты между сторонами находятся на начальной стадии, но клуб из МЛС готовится подписать 34-летнего футболиста в грядущее трансферное окно.

Форвард является выпускником академии «Сантоса». Неймар вернулся в бразильский клуб в январе 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме «Сантос» разработал план использования Неймара с прицелом на чемпионат мира 2026 — Globo

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: