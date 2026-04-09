«Болонья» — «Астон Вилла»: Эзри Конса открыл счёт на 44-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречаются «Болонья» (Италия) и «Астон Вилла» (Англия). Игра проходит на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья). В качестве главного арбитра встречи выступает Сандро Шерер (Швейцария). Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса открыл счёт на 44-й минуте. Ранее нападающий хозяев поля Сантьяго Кастро забил гол на 26-й минуте, но взятие ворот было отменено после вмешательства VAR.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

На стадии 1/8 финала соревнования «Болонья» по сумме двух встреч победила «Рому» со счётом 5:4. На аналогичном этапе «Астон Вилла» по сумме двух матчей обыграла «Лилль» — 3:0.