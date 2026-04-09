«Ошибки в каждой игре». Каррагер назвал худшего игрока «Ливерпуля» в матче с «ПСЖ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал худшего игрока английской команды в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

«34-летнему ван Дейку приходилось постоянно бегать по полю, в его-то возрасте. В этом сезоне ван Дейка критиковали за его игру, и я считаю это несправедливым. Он играет в каждом матче, а Ибраима Конате, играющий рядом с ним, ужасно выступал весь сезон и в этом матче снова показал себя плохо. Он допускает ошибки в каждой игре, с таким игроком играть непросто. Думаю, что ван Дейк был одним из лучших игроков «Ливерпуля», но в этой тройке защитников я никогда не видел его таким неуверенным. Думаю, он будет умолять Арне Слота никогда больше не играть по этой схеме, ему было очень тяжело», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

Ответный матч 1/4 финала турнира между командами состоится 14 апреля.