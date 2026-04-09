Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ошибки в каждой игре». Каррагер назвал худшего игрока «Ливерпуля» в матче с «ПСЖ»

«Ошибки в каждой игре». Каррагер назвал худшего игрока «Ливерпуля» в матче с «ПСЖ»
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал худшего игрока английской команды в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

«34-летнему ван Дейку приходилось постоянно бегать по полю, в его-то возрасте. В этом сезоне ван Дейка критиковали за его игру, и я считаю это несправедливым. Он играет в каждом матче, а Ибраима Конате, играющий рядом с ним, ужасно выступал весь сезон и в этом матче снова показал себя плохо. Он допускает ошибки в каждой игре, с таким игроком играть непросто. Думаю, что ван Дейк был одним из лучших игроков «Ливерпуля», но в этой тройке защитников я никогда не видел его таким неуверенным. Думаю, он будет умолять Арне Слота никогда больше не играть по этой схеме, ему было очень тяжело», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

Ответный матч 1/4 финала турнира между командами состоится 14 апреля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android