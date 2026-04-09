Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
Болонья — Астон Вилла: Олли Уоткинс забил второй гол англичан на 51-й минуте в матче 1/4 финала Лиги Европы 2025/2026

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречаются «Болонья» (Италия) и «Астон Вилла» (Англия). Игра проходит на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья). В качестве главного арбитра встречи выступает Сандро Шерер (Швейцария). Счёт в матче 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
2-й тайм
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Конса – 44'     0:2 Уоткинс – 51'     1:2 Роу – 90'     1:3 Уоткинс – 90+4'    

Нападающий Олли Уоткинс забил второй гол английской команды на 51-й минуте. Ранее защитник «Астон Виллы» Эзри Конса открыл счёт на 44-й минуте.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

На стадии 1/8 финала соревнования «Болонья» по сумме двух встреч победила «Рому» со счётом 5:4. На аналогичном этапе «Астон Вилла» по сумме двух матчей обыграла «Лилль» — 3:0.

