Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Футбол Новости

Судья матча «Барселона» — «Атлетико» отстранён от работы в ЛЧ до конца сезона — Sport.es

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить главного судью матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» (0:2) Иштвана Ковача до конца нынешнего сезона соревнования. В организации отметили несколько ошибок румынского арбитра в указанной встрече. Об этом сообщает Sport.es.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

При этом подчёркивается, что Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года. Имя судьи включено в список ФИФА.

Ранее «Барселона» объявила, что подала жалобу в УЕФА на судейскую работу и VAR. В частности, сине-гранатовые отметили эпизод, когда на 54-й минуте матча футболист соперника взял мяч рукой в штрафной площади, но пенальти не был назначен.

