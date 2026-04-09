Судья матча «Барселона» — «Атлетико» отстранён от работы в ЛЧ до конца сезона — Sport.es
Поделиться
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить главного судью матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» (0:2) Иштвана Ковача до конца нынешнего сезона соревнования. В организации отметили несколько ошибок румынского арбитра в указанной встрече. Об этом сообщает Sport.es.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45' 0:2 Сёрлот – 70'
Удаления: Кубарси – 44' / нет
При этом подчёркивается, что Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года. Имя судьи включено в список ФИФА.
Ранее «Барселона» объявила, что подала жалобу в УЕФА на судейскую работу и VAR. В частности, сине-гранатовые отметили эпизод, когда на 54-й минуте матча футболист соперника взял мяч рукой в штрафной площади, но пенальти не был назначен.
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
23:47
-
23:36
-
23:20
-
23:15
-
23:11
-
23:08
-
23:00
-
22:45
-
22:36
-
22:35
-
22:27
-
22:20
-
22:15
-
22:13
-
22:00
-
21:51
-
21:46
-
21:42
-
21:34
-
21:34
-
21:22
-
21:19
-
21:12
-
21:01
-
20:50
-
20:47
-
20:40
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:32
-
20:30
-
20:15
-
20:13
-
20:00