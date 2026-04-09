Альваро Арбелоа высказался о чемпионской гонке между «Реалом» и «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа перед матчем с «Жироной» высказался о чемпионской гонке в чемпионате Испании. На данный момент «Барселона» обходит «сливочных» на семь очков.

«Мы понимаем, что каждый матч очень важен для нас. Если раньше у нас почти не было права на ошибку, то сейчас его ещё меньше, и наша цель — выигрывать каждый матч. Пока есть шансы, мы будем бороться, а если однажды их не будет, мы всё равно будем бороться так же. Это не изменится; мы знаем, что представляем собой, эмблему, которую носим на груди, и требования, которые с ней связаны. Мы готовы к этому», – приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».

После 30 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал» с 69 очками занимает второе место.