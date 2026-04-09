Радимов — о промахе Кондакова: это будет история под названием «Теперь ты стал мужиком»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о промахе полузащитника сине-бело-голубых Даниила Кондакова в серии пенальти в полуфинальном матче второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.).

«Для пацана это будет история под названием «Теперь ты стал мужиком». Сглаживать все углы тоже не надо. Ты пошёл, взял на себя ответственность — это здорово. Не забил — знай цену удара», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

В матче со «Спартаком» Кондаков появился на поле на 73-й минуте. Всего в Кубке России 18-летний футболист принял участие в пяти встречах.

Материалы по теме Мостовой: на месте Семака не дал бы Кондакову пробить пенальти «Спартаку»

