Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Радимов — о промахе Кондакова: это будет история под названием «Теперь ты стал мужиком»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о промахе полузащитника сине-бело-голубых Даниила Кондакова в серии пенальти в полуфинальном матче второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Для пацана это будет история под названием «Теперь ты стал мужиком». Сглаживать все углы тоже не надо. Ты пошёл, взял на себя ответственность — это здорово. Не забил — знай цену удара», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

В матче со «Спартаком» Кондаков появился на поле на 73-й минуте. Всего в Кубке России 18-летний футболист принял участие в пяти встречах.

