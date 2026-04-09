Фото: полузащитник «Шахтёра» попал в нокдаун после столкновения с игроком «АЗ Алкмар»

Бразильский атакующий полузащитник «Шахтёра» Исаке попал в нокдаун после столкновения с игроком «АЗ Алкмар» на третьей минуте встречи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026 между командами. Игра проходит на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша). В качестве главного арбитра выступает Ник Уолш из Шотландии. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

После столкновения игрок смог продолжить встречу, однако был заменён на 24-й минуте.

Фото: Кадр из трансляции

В предыдущем раунде турнира «Шахтёр» по сумме двух матчей переиграл польский «Лех», а «АЗ Алкмар» победил «Спарту» из Чехии.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша соревнования команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.