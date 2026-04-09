«Майнц» победил «Страсбург» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Майнц» (Германия) и «Страсбург» (Франция). Игра прошла на стадионе «МЕВА Арена» (Майнц, Германия). В качестве главного арбитра выступил Раде Обренович из Словении. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Майнца» Каисю Сано на 11-й минуте. На 19-й минуте защитник Стефан Пош удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче — 2:0.

В предыдущем раунде турнира «Майнц» по сумме двух матчей переиграл «Сигму Оломоуц» из Чехии, а «Страсбург» победил хорватскую «Риеку».

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша соревнования команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.