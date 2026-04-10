Кристал Пэлас — Фиорентина, результат матча 9 апреля 2026, счёт 3:0, 1/4 финала Лиги конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» разгромил «Фиорентину» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций
Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Кристал Пэлас» (Англия) и «Фиорентина» (Италия). Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра выступил Донатас Румшас (Паланга, Литва). Победу со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Фиорентина
Фиорентино, Италия
1:0 Матета – 24'     2:0 Митчелл – 31'     3:0 Сарр – 90'    

Первый мяч во встрече забил форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета, реализовав пенальти на 24-й минуте. На 32-й минуте полузащитник Тайрик Митчелл удвоил преимущество хозяев. На 90+1-й минуте Исмаила Сарр установил окончательный счёт в матче — 3:0.

В предыдущем раунде турнира «Кристал Пэлас» по сумме двух матчей переиграл кипрский АЕК, а «Фиорентина» победила польский «Ракув».

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша соревнования команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
