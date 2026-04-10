Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Результаты матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 9 апреля

Результаты матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 9 апреля
В четверг, 9 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей Лиги конференций на 9 апреля:

«Райо Вальекано» (Испания) – АЕК Афины (Греция) – 3:0;
«Майнц» (Германия) – «Страсбург» (Франция) – 2:0;
«Кристал Пэлас» (Англия) – «Фиорентина» (Италия) – 3:0;
«Шахтёр» (Украина) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – 3:0.

Ответные матчи 1/4 финала турнира состоятся в четверг, 16 апреля.

Победителем розыгрыша Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 стал английский «Челси». В финале прошлого турнира команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
