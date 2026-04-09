Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 9 апреля

В четверг, 9 апреля, состоялись три матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Лиги Европы 9 апреля:

«Фрайбург» – «Сельта» – 3:0;

«Порту» – «Ноттингем Форест» – 1:1;

«Болонья» – «Астон Вилла» – 1:3.

Ответные матчи команд состоятся 16 апреля.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.