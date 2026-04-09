«Фрайбург» разгромил «Сельту» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Фрайбург» (Германия) и «Сельта» (Испания). Игра проходила на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау). В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В начале матча счёт открыл полузащитник Винченцо Грифо. На 32-й минуте Ян-Никлас Бесте укрепил преимущество хозяев. На 78-й минуте защитник Маттиас Гинтер довёл счёт до разгромного.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго.

На стадии 1/8 финала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Генк» со счётом 5:2. «Сельта» по сумме двух матчей обыграла «Лион» — 3:1.

