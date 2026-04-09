«Шахтёр» — «АЗ Алкмар»: Алисон довел счёт до разгромного, оформив дубль за две минуты
В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречаются «Шахтёр» (Украина) и «АЗ Алкмар» (Нидерланды). Игра проходит на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша). В качестве главного арбитра выступает Ник Уолш из Шотландии. Счёт в матче 3:0 в пользу «Шахтёра».

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
3 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Педриньо – 72'     2:0 Алисон – 81'     3:0 Алисон – 83'    

Алисон удвоил преимущество хозяев на 81-й минуте, а на 83-й минуте Алисон оформил дубль. Ранее первый мяч во встрече забил полузащитник «Шахтёра» Педриньо на 72-й минуте.

В предыдущем раунде турнира «Шахтёр» по сумме двух матчей переиграл польский «Лех», а «АЗ Алкмар» победил «Спарту» из Чехии.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша соревнования команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
