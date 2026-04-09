«Порту» и «Ноттингем Форест» не выявили победителя в матче 1/4 финала Лиги Европы

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Порту» (Португалия) и «Ноттингем Форест» (Англия). Игра проходила на стадионе «Драгау» (Порту). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида. Матч закончился со счётом 1:1.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Виллиам Гомес. Через две минуты защитник «Порту» Мартим Фернандеш забил автогол.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

На стадии 1/8 финала соревнования «Порту» по сумме двух встреч победил «Штутгарт» со счётом 4:1, «Ноттингем Форест» по сумме двух матчей прошёл «Мидтьюлланн» — 2:2 (3:0 пен.).

