В «Интере» «вызывает улыбку» оценка «Барселоной» Бастони в € 50 млн — Tuttosport

В «Интере» отмечают, что защитник Алессандро Бастони не продаётся, на фоне слухов об интересе со стороны «Барселоны». В стане «нерадзурри» «вызывает улыбку» оценка сине-гранатовыми футболиста в € 50 млн. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, в миланском клубе могут начать вести переговоры по возможному трансферу Бастони в случае, если предложение будет начинаться от € 60-70 млн.

В нынешнем сезоне защитник «Интера» принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: