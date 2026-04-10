Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В «Интере» «вызывает улыбку» оценка «Барселоной» Бастони в € 50 млн — Tuttosport

В «Интере» «вызывает улыбку» оценка «Барселоной» Бастони в € 50 млн — Tuttosport
В «Интере» отмечают, что защитник Алессандро Бастони не продаётся, на фоне слухов об интересе со стороны «Барселоны». В стане «нерадзурри» «вызывает улыбку» оценка сине-гранатовыми футболиста в € 50 млн. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, в миланском клубе могут начать вести переговоры по возможному трансферу Бастони в случае, если предложение будет начинаться от € 60-70 млн.

В нынешнем сезоне защитник «Интера» принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

