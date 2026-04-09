Шахтёр — АЗ Алкмар, результат матча 9 апреля 2026, счёт 3:0, 1/4 финала Лиги конференций 2025/2026

«Шахтёр» разгромил «АЗ Алкмар» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций
Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Шахтёр» (Украина) и «АЗ Алкмар» (Нидерланды). Игра прошла на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша). В качестве главного арбитра выступил Ник Уолш из Шотландии. Победу со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
3 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Педриньо – 72'     2:0 Алисон – 81'     3:0 Алисон – 83'    

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Шахтёра» Педриньо на 72-й минуте. Алисон удвоил преимущество хозяев на 81-й минуте, а на 83-й минуте футболист оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 3:0.

В предыдущем раунде турнира «Шахтёр» по сумме двух матчей переиграл польский «Лех», а «АЗ Алкмар» победил «Спарту» из Чехии.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша соревнования команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
