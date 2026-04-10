«Ливерпуль» может заменить ван Дейка защитником из «Лейпцига» — TEAMtalk

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси» официально уведомили «Лейпциг» о возможности подписания центрального защитника Кастелло Люкеба грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Ливерпуль» может найти в Люкеба преемника для 34-летнего Вирджила ван Дейка.

Подчёркивается, что «Лейпциг» и 23-летний футболист договорились, что последний покинет клуб летом. В его контракте указана сумма отступных в размере £ 70 млн (€ 80,5 млн), однако потенциальный переход Люкеба может обойтись заинтересованному клубу в £ 55 млн (€ 63,2 млн).

В нынешнем сезоне Люкеба принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
«Ошибки в каждой игре». Каррагер назвал худшего игрока «Ливерпуля» в матче с «ПСЖ»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

