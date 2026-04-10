Александр Бубнов оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в РПЛ перед очной встречей

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в Мир Российской Премьер-Лиге перед матчем между командами в рамках 24-го тура.

«Если матч завершится вничью, то соотношение будет 70 на 30 в пользу «Краснодара». А вот если «Краснодар» выиграет, то тогда 90%. Нужно ещё третий вариант рассматривать, если «Зенит» выиграет. В этом случае я сразу после игры скажу, что они чемпионы, несмотря на весь календарь. Для «Краснодара» это будет очень сильный удар, плюс «Краснодару» ещё и на Кубок играть», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После 23 матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» заработал 51 очко и располагается на второй строчке.