Жерар Пике поддержал Пау Кубарси после удаления в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поддержал 19-летнего игрока сине-гранатовых Пау Кубарси после удаления в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2). «Матрасники» открыли счёт сразу после того, как футболист покинул поле.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45' 0:2 Сёрлот – 70'
Удаления: Кубарси – 44' / нет
«Не опускай голову, легенда. Вы разгромите их во втором матче», — приводит слова Пике Sport.es.
Второй матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.
На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе турнира «матрасники» по сумме двух матчей обыграли «Тоттенхэм» со счётом 7:5.
