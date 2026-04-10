Жерар Пике поддержал Пау Кубарси после удаления в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поддержал 19-летнего игрока сине-гранатовых Пау Кубарси после удаления в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2). «Матрасники» открыли счёт сразу после того, как футболист покинул поле.

«Не опускай голову, легенда. Вы разгромите их во втором матче», — приводит слова Пике Sport.es.

Второй матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе турнира «матрасники» по сумме двух матчей обыграли «Тоттенхэм» со счётом 7:5.