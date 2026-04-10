AS раскрыл причину конфликта Альваро Арбелоа и Рауля Асенсио

Между главным тренером мадридского «Реала» Альваро Арбелоа и защитником Раулем Асенсио произошёл конфликт после того, как футболист узнал, что не включён в стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0), который состоялся 11 марта. Футболист считал, что заслуживает выхода в основном составе, поскольку хорошо проявил себя во встречах с «горожанами» в минувшем сезоне. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Асенсио лично выразил Арбелоа недовольство, что тренер расценил как недисциплинированность. В ходе разговора 23-летний защитник отметил, что он несколько раз играл с повреждениями, поскольку другие футболисты были недоступны.

Подчёркивается, что позднее Асенсио извинился перед тренером «Реала», однако не стал получать больше игрового времени. На текущий момент будущее воспитанника «сливочных» в клубе является неопределённым.

