Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

AS раскрыл причину конфликта Альваро Арбелоа и Рауля Асенсио

Комментарии

Между главным тренером мадридского «Реала» Альваро Арбелоа и защитником Раулем Асенсио произошёл конфликт после того, как футболист узнал, что не включён в стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0), который состоялся 11 марта. Футболист считал, что заслуживает выхода в основном составе, поскольку хорошо проявил себя во встречах с «горожанами» в минувшем сезоне. Об этом сообщает AS.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

По информации источника, Асенсио лично выразил Арбелоа недовольство, что тренер расценил как недисциплинированность. В ходе разговора 23-летний защитник отметил, что он несколько раз играл с повреждениями, поскольку другие футболисты были недоступны.

Подчёркивается, что позднее Асенсио извинился перед тренером «Реала», однако не стал получать больше игрового времени. На текущий момент будущее воспитанника «сливочных» в клубе является неопределённым.

Материалы по теме
Защитник «Реала» Асенсио одной фразой ответил на вопрос о непопадании в состав команды

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android