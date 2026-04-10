Арбелоа высказался об освистывании Винисиуса в матче «Реал» — «Бавария»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на свист болельщиков в адрес нападающего Винисиуса Жуниора во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

«Вы уже знаете, что я думаю о Винисиусе, что он значит для меня как для тренера, для болельщика «Реала», какую игру он показывает.

Играть на «Бернабеу» – это везение. Освистывание – часть требований этих болельщиков, я считаю это нормальным и естественным.

Кто-то может заметить напряжённую атмосферу. Мы же чувствуем поддержку наших болельщиков. Мы не можем просить о большем. Команда проявила характер и создала столько моментов благодаря тому, как нас подбадривала публика «Бернабеу», – приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».