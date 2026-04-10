Арбелоа высказался об освистывании Винисиуса в матче «Реал» — «Бавария»

Арбелоа высказался об освистывании Винисиуса в матче «Реал» — «Бавария»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на свист болельщиков в адрес нападающего Винисиуса Жуниора во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

«Вы уже знаете, что я думаю о Винисиусе, что он значит для меня как для тренера, для болельщика «Реала», какую игру он показывает.

Играть на «Бернабеу» – это везение. Освистывание – часть требований этих болельщиков, я считаю это нормальным и естественным.

Кто-то может заметить напряжённую атмосферу. Мы же чувствуем поддержку наших болельщиков. Мы не можем просить о большем. Команда проявила характер и создала столько моментов благодаря тому, как нас подбадривала публика «Бернабеу», – приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».

«Бавария» дважды наказала «Реал» в плей-офф ЛЧ! Мадрид оказался в тяжёлом положении
