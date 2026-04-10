«Зачем раздувать проблему?» Рауль Асенсио объяснил свои слова об Арбелоа

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио сделал публикацию с объяснением своих слов о главном тренере Альваро Арбелоа.

Ранее на вопрос болельщика о непопадании в состав «сливочных» в последних матчах Асенсио ответил: «Вам стоит спросить Арбелоа».

«Я не понимаю, почему вы так раздуваете из этого проблему. Главный тренер — это тот, кто отвечает за игру. Он выпускает игроков на поле и заменяет их. Я испытываю к нему и ко всем своим товарищам по команде огромное уважение», — написал Асенсио на своей странице в социальной сети X.

Последний раз защитник выходил на поле 6 марта в игре 27-го тура испанской Ла Лиги, в которой «Реал» одержал победу над «Сельтой» (2:1). Асенсио отыграл полный матч.

