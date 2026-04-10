«Будет психологическое преимущество». Рахимов — о матче «Зенит» — «Краснодар»

Российский тренер Рашид Рахимов высказался перед матчем 24‑го тура Мир РПЛ, в котором «Зенит» сыграет с «Краснодаром».

«Осталось шесть туров — это 18 очков, поэтому, думаю, говорить о чемпионстве пока рано. Но назвать этот матч определяющим мы можем. Тот, кто добьётся положительного результата, получит преимущество над соперником — в том числе право на осечку. И, конечно, будет психологическое преимущество. Если «Краснодар» выигрывает и отрывается на несколько очков, то «Зениту» уже обязательно нужно побеждать — даже ничья может не устроить», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После 23 матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» заработал 51 очко и располагается на второй строчке.