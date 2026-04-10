«Катастрофически не хватает движения». Радимов — о Дуране

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о форварде сине-бело-голубых Джоне Дуране.

«Технически он оснащён очень хорошо. Машина какая-то. Большой, здорово работает с мячом. Но ему катастрофически не хватает движения. Медлительность, которая мешает команде. При этом видно, что потенциал у него громадный, но он его не использует даже близко», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» объявил о подписании колумбийского нападающего 9 февраля. Сине-бело-голубые взяли 22-летнего форварда в аренду у саудовского «Аль-Насра». Аренда рассчитана до конца текущего сезона. Игрок провёл за «Зенит» семь матчей, в которых забил два мяча.