Матвей Сафонов – критикам: почему должны быть сомнения? Почему я должен испытывать стресс?

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил критикам после неудачного матча с «Тулузой» (3:1) в чемпионате Франции, где он допустил результативную ошибку.

«Почему у меня должны быть сомнения? Почему я должен испытывать стресс? Ты знаешь? Я — нет. Никто мне ничего не говорил прямо в лицо. Я не читаю прессу, поэтому не в курсе. Если и была критика, это нормально, потому что «ПСЖ» — большой клуб, у него много болельщиков, и все стараются выкладываться по максимуму. Но если ты допускаешь ошибки, конечно, болельщики и люди не будут этим довольны. Для меня это нормально: когда ты играешь хорошо, все на твоей стороне, когда ошибаешься, может быть наоборот», — приводит слова Сафонова Maxifoot.

После матча с «Тулузой» Сафонов вышел в стартовом составе на первый матч с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов и отыграл «на ноль».