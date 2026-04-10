Защитник «Ливерпуля» Робертсон: возможно, вы увидите меня рыдающим перед камерой

Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон опубликовал сообщение в своём аккаунте в социальной сети об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Я всегда буду помнить удивительные моменты в этом клубе, я вкладывал в него всю свою душу на протяжении девяти лет и не жалею ни о чем. Я вырос здесь как мужчина и как личность. Этот клуб всегда будет для меня всем, болельщики будут для меня всем. Это было потрясающее путешествие.

Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы закончить сезон как можно лучше и помочь подарить болельщикам ещё несколько приятных моментов. Надеюсь, нам это удастся. А потом, ближе к концу сезона, возможно, вы увидите меня рыдающим перед камерой», — написал Робертсон.

Футболист играет за мерсисайдцев с 2017 года. За этот период Робертсон принял участие в 373 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 69 результативными передачами.