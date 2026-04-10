Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ливерпуля» Робертсон: возможно, вы увидите меня рыдающим перед камерой

Комментарии

Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон опубликовал сообщение в своём аккаунте в социальной сети об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Я всегда буду помнить удивительные моменты в этом клубе, я вкладывал в него всю свою душу на протяжении девяти лет и не жалею ни о чем. Я вырос здесь как мужчина и как личность. Этот клуб всегда будет для меня всем, болельщики будут для меня всем. Это было потрясающее путешествие.

Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы закончить сезон как можно лучше и помочь подарить болельщикам ещё несколько приятных моментов. Надеюсь, нам это удастся. А потом, ближе к концу сезона, возможно, вы увидите меня рыдающим перед камерой», — написал Робертсон.

Футболист играет за мерсисайдцев с 2017 года. За этот период Робертсон принял участие в 373 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 69 результативными передачами.

Материалы по теме
Официально
«Ливерпуль» объявил об уходе Эндрю Робертсона по окончании сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android