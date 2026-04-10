«Ливерпуль» нашёл потенциальную замену Мохамеду Салаху — Bild

«Ливерпуль» определил одного из кандидатов на замену Мохамеду Салаху, который покинет клуб по окончании сезона. В сферу интересов мерсисайдцев попал 20-летний вингер «Хоффенхайма» Базумана Туре. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, скауты английского клуба уже посетили матч сборных Шотландии и Кот-д’Ивуара 31 марта, где ивуариец отыграл все 90 минут. Помимо «Ливерпуля», интерес к молодому футболисту проявляет «Астон Вилла».

В текущем сезоне Бундеслиги Туре провёл 24 матча, забил два гола и отдал восемь результативных передач, являясь лучшим ассистентом «Хоффенхайма». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

