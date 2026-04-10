«ПСЖ» интересуется полузащитником «Астон Виллы» — The Telegraph

Парижский клуб готов побороться с английскими грандами за полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему хавбеку со стороны «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, французы рассматривают кандидатуру Роджерса для усиления состава. Бирмингемцы намерены выручить за свою звезду более € 90 млн. Если за игроком выстроится очередь из претендентов, фиксированная часть трансфера может достигнуть порядка € 100 млн, а с учётом бонусов — приблизиться к € 120 млн.

Часть этой суммы в любом случае достанется «Мидлсбро»: «Астон Вилла» обязана перечислить 20% от прибыли с перепродажи. Напомним, сам Роджерс был приобретён бирмингемцами за € 17.5 млн.