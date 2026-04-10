Джулиано Симеоне высказался об эпизоде с игрой рукой Пубиля в матче с «Барселоной» в ЛЧ

Полузащитник «Атлетико» Джулиано Симеоне объяснил эпизод с возможной игрой рукой защитника мадридцев Марка Пубиля в штрафной площади в матче с «Барселоной» (2:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Нет, Марк делает удар от ворот, верно? Он берёт мяч, чтобы сделать удар от ворот. Нет, нет, Марк берёт мяч, чтобы сделать удар. У нас Хуан [Муссо] никогда не делает ударов от ворот. Я не знаю, вы смотрели игру? Сделал ли Хуан хоть один удар от ворот за всю игру? У нас вратарь никогда не делает удары от ворот, их всегда делают защитники», — приводит слова футболиста Infobae.

Напомним, в середине второго тайма голкипер «Атлетико» Хуан Муссо отдал мяч Марку Пубилю, который находился в пределах вратарской площади. Защитник мадридцев коснулся сферы рукой, однако арбитр Иштван Ковач не усмотрел в этом повода для назначения 11-метрового.

Ответный матч между командами состоится 14 апреля.