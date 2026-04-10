Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Джулиано Симеоне высказался об эпизоде с игрой рукой Пубиля в матче с «Барселоной» в ЛЧ

Полузащитник «Атлетико» Джулиано Симеоне объяснил эпизод с возможной игрой рукой защитника мадридцев Марка Пубиля в штрафной площади в матче с «Барселоной» (2:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

«Нет, Марк делает удар от ворот, верно? Он берёт мяч, чтобы сделать удар от ворот. Нет, нет, Марк берёт мяч, чтобы сделать удар. У нас Хуан [Муссо] никогда не делает ударов от ворот. Я не знаю, вы смотрели игру? Сделал ли Хуан хоть один удар от ворот за всю игру? У нас вратарь никогда не делает удары от ворот, их всегда делают защитники», — приводит слова футболиста Infobae.

Напомним, в середине второго тайма голкипер «Атлетико» Хуан Муссо отдал мяч Марку Пубилю, который находился в пределах вратарской площади. Защитник мадридцев коснулся сферы рукой, однако арбитр Иштван Ковач не усмотрел в этом повода для назначения 11-метрового.

Ответный матч между командами состоится 14 апреля.

Официально
«Барселона» подала жалобу в УЕФА по поводу решений арбитра и VAR в матче с «Атлетико»
