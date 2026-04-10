«Нужно уважать соперника». Унаи Эмери — после матча с «Болоньей» в Лиге Европы

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу команды в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Болоньей» (3:1).

«Счастливы, но важно сохранять баланс во всём — то, как мы провели первый матч, это отличный результат. По тому, как мы отыграли 90 минут, в чём-то я могу быть доволен, но в другом — нет. В первом тайме мы были немного зажаты. Результат в первой половине был лучше, чем сама игра, она не была выдающейся. Во втором тайме всё было совершенно иначе. Мы начали отлично, стали больше доминировать и контролировать игру так, как планировали ещё в первом тайме, но тогда этого не сделали.

Когда мы почувствовали себя уверенно в матче, они забили, но мы отлично отреагировали, заработали последний угловой и забили. Это по-прежнему отличный результат, но впереди ещё ответная игра, и я знаю, что они опасны, потому что играют на очень высоком уровне.

В ответном матче они постараются нас задавить. Конечно, моё послание в раздевалке — продолжать играть по плану во второй встрече, у нас будет новый план, но при этом нужно уважать соперника», — приводит слова Эмери Yahoo Sports.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.