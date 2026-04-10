Четыре гола в видеообзоре победы «Астон Виллы» в четвертьфинальном матче с «Болоньей» в Лиге Европы сезона-2025/2026

Видеообзор победы «Астон Виллы» в матче с «Болоньей» в Лиге Европы
«Астон Вилла» обыграла «Болонью» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Конса – 44'     0:2 Уоткинс – 51'     1:2 Роу – 90'     1:3 Уоткинс – 90+4'    

В составе «Астон Виллы» забивали Эзри Конса и дубль на счету Олли Уоткинса. Единственный гол за «Болонью» забил Джонатан Роу.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответный матч между командами пройдёт 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
На стадии 1/8 финала соревнования «Болонья» по сумме двух встреч победила «Рому» со счётом 5:4. На аналогичном этапе «Астон Вилла» по сумме двух матчей обыграла «Лилль» — 3:0.

Разгромы экс-тренеров ЦСКА и «Спартака», фарт Эмери. Итоги еврокубков после ЛЧ. Видео
