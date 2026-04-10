Видеообзор победы «Астон Виллы» в матче с «Болоньей» в Лиге Европы
Поделиться
«Астон Вилла» обыграла «Болонью» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Конса – 44' 0:2 Уоткинс – 51' 1:2 Роу – 90' 1:3 Уоткинс – 90+4'
В составе «Астон Виллы» забивали Эзри Конса и дубль на счету Олли Уоткинса. Единственный гол за «Болонью» забил Джонатан Роу.
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Ответный матч между командами пройдёт 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
На стадии 1/8 финала соревнования «Болонья» по сумме двух встреч победила «Рому» со счётом 5:4. На аналогичном этапе «Астон Вилла» по сумме двух матчей обыграла «Лилль» — 3:0.
Комментарии
- 10 апреля 2026
-
02:52
-
02:38
-
02:31
-
02:20
-
02:07
-
02:06
-
01:46
-
01:34
-
01:23
-
01:19
-
00:52
-
00:44
-
00:39
-
00:34
-
00:33
-
00:32
-
00:19
-
00:17
-
00:09
-
00:02
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 9 апреля 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:57
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:47
-
23:36
-
23:20
-
23:15
-
23:11
-
23:08