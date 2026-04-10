Разгромная победа донецкого «Шахтёра» — в видеообзоре матча Лиги конференций
Поделиться
Донецкий «Шахтёр» разгромил нидерландский «АЗ Алкмар» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026. Игра прошла на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша).
Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
3 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Педриньо – 72' 2:0 Алисон – 81' 3:0 Алисон – 83'
Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Счёт в матче открыл полузащитник «Шахтёра» Педриньо на 72-й минуте, бразилец Алисон оформил дубль на 81-й и 83-й минутах, установив окончательный счёт в игре — 3:0.
В предыдущем раунде турнира «Шахтёр» по сумме двух матчей переиграл польский «Лех», а «АЗ Алкмар» победил «Спарту» из Чехии.
Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси».
Комментарии
- 10 апреля 2026
-
02:52
-
02:38
-
02:31
-
02:20
-
02:07
-
02:06
-
01:46
-
01:34
-
01:23
-
01:19
-
00:52
-
00:44
-
00:39
-
00:34
-
00:33
-
00:32
-
00:19
-
00:17
-
00:09
-
00:02
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 9 апреля 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:57
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:47
-
23:36
-
23:20
-
23:15
-
23:11
-
23:08