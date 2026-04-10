Разгромная победа донецкого «Шахтёра» — в видеообзоре матча Лиги конференций

Донецкий «Шахтёр» разгромил нидерландский «АЗ Алкмар» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026. Игра прошла на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша).

Счёт в матче открыл полузащитник «Шахтёра» Педриньо на 72-й минуте, бразилец Алисон оформил дубль на 81-й и 83-й минутах, установив окончательный счёт в игре — 3:0.

В предыдущем раунде турнира «Шахтёр» по сумме двух матчей переиграл польский «Лех», а «АЗ Алкмар» победил «Спарту» из Чехии.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси».