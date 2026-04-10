«Могли победить в два-три мяча». Тренер «Порту» — о ничьей с «Ноттингем Форест» в ЛЕ

Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли прокомментировал ничью команды в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Мы немного огорчены, ведь на самом деле могли победить в два-три мяча. Соперник силен, но мы полностью доминировали. На этом фоне позитивных моментов тоже хватает.

Чтобы пройти в полуфинал, мы должны показать такую же игру, но с лучшим процентом реализации. Сегодня всё дело было в этом. Мы всё делали правильно и создавали моменты. Но всё-таки не хватало той игровой последовательности, которую обычно показываем. У соперника, по сути, не было ударов в створ, но помню четыре или пять хороший сейвов у их вратаря Штефана Ортеги», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.