«Могли победить в два-три мяча». Тренер «Порту» — о ничьей с «Ноттингем Форест» в ЛЕ

Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли прокомментировал ничью команды в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Ноттингем Форест» (1:1).

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
1:0 Гомес – 11'     1:1 Фернандеш – 13'    

«Мы немного огорчены, ведь на самом деле могли победить в два-три мяча. Соперник силен, но мы полностью доминировали. На этом фоне позитивных моментов тоже хватает.

Чтобы пройти в полуфинал, мы должны показать такую же игру, но с лучшим процентом реализации. Сегодня всё дело было в этом. Мы всё делали правильно и создавали моменты. Но всё-таки не хватало той игровой последовательности, которую обычно показываем. У соперника, по сути, не было ударов в створ, но помню четыре или пять хороший сейвов у их вратаря Штефана Ортеги», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

