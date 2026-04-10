Ничья между «Порту» и «Ноттингем Форест» — в видеообзоре матча Лиги Европы

Португальский «Порту» сыграл вничью с английским «Ноттингем Форест» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026. Игра проходила на стадионе «Драгау» (Порту).

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Виллиам Гомес. Через две минуты защитник «Порту» Мартим Фернандеш забил мяч в свои ворота.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

На стадии 1/8 финала соревнования «Порту» по сумме двух встреч победил «Штутгарт» со счётом 4:1, «Ноттингем Форест» по сумме двух матчей прошёл «Мидтьюлланн» — 2:2 (3:0 пен.).