Ничья между «Порту» и «Ноттингем Форест» — в видеообзоре матча Лиги Европы
Португальский «Порту» сыграл вничью с английским «Ноттингем Форест» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026. Игра проходила на стадионе «Драгау» (Порту).
Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
1:0 Гомес – 11' 1:1 Фернандеш – 13'
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
На 11-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Виллиам Гомес. Через две минуты защитник «Порту» Мартим Фернандеш забил мяч в свои ворота.
Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.
На стадии 1/8 финала соревнования «Порту» по сумме двух встреч победил «Штутгарт» со счётом 4:1, «Ноттингем Форест» по сумме двух матчей прошёл «Мидтьюлланн» — 2:2 (3:0 пен.).
