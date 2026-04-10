Париж — Монако. Прямая трансляция
Роман Зобнин: если задели фанатов «Зенита» с «Виража», то извиняемся

Роман Зобнин: если задели фанатов «Зенита» с «Виража», то извиняемся
Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о потасовке после полуфинального матча Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Зенитом» (0:0, 7:6 (пен)).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Так получилось географически, что мы праздновали победу напротив «Виража». Вся команда побежала к Илюхе и Крису (Помазуну и Ву. — Прим. «Чемпионата») радоваться. Если как-то задели фанатов, то мы извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после завершения серии пенальти с виража в сторону игроков команды гостей полетели бутылки. Футболисты «Зенита» и «Спартака» начали выяснять отношения, завязалась потасовка.

«Спартак» выиграл в послематчевых пенальти впервые за 32 года
«Спартак» выиграл в послематчевых пенальти впервые за 32 года
