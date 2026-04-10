«АЗ Алкмар» установил антирекорд для нидерландских клубов в еврокубках в игре с «Шахтёром»
«АЗ Алкмар» стал первой нидерландской командой в истории, проигравшей еврокубковый матч с разницей в три и более мяча, несмотря на счёт 0:0 к 70-й минуте игры, сообщает OptaJohan на личной странице в социальной сети X.
Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
3 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Педриньо – 72' 2:0 Алисон – 81' 3:0 Алисон – 83'
В первом четвертьфинальном матче Лиги конференций «АЗ Алкмар» разгромно проиграл «Шахтёру» со счётом 0:3, пропустив на 71-й, 81-й и 83-й минутах.
В предыдущем этапе турнира донецкий «Шахтёр» по итогам двух встреч оказался сильнее польского «Леха», а нидерландский «АЗ Алкмар» прошёл пражскую «Спарту».
Текущим обладателем трофея Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого сезона английский клуб уверенно обыграл испанский «Бетис» со счётом 4:1.
