«АЗ Алкмар» установил антирекорд для нидерландских клубов в еврокубках в игре с «Шахтёром»

«АЗ Алкмар» стал первой нидерландской командой в истории, проигравшей еврокубковый матч с разницей в три и более мяча, несмотря на счёт 0:0 к 70-й минуте игры, сообщает OptaJohan на личной странице в социальной сети X.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
3 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Педриньо – 72'     2:0 Алисон – 81'     3:0 Алисон – 83'    

В первом четвертьфинальном матче Лиги конференций «АЗ Алкмар» разгромно проиграл «Шахтёру» со счётом 0:3, пропустив на 71-й, 81-й и 83-й минутах.

В предыдущем этапе турнира донецкий «Шахтёр» по итогам двух встреч оказался сильнее польского «Леха», а нидерландский «АЗ Алкмар» прошёл пражскую «Спарту».

Текущим обладателем трофея Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого сезона английский клуб уверенно обыграл испанский «Бетис» со счётом 4:1.

