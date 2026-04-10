Роман Зобнин высказался о промахе Барко с пенальти в игре «Спартака» с «Зенитом»

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин поддержал полузащитника Эсекьеля Барко после нереализованного пенальти в полуфинальном матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

«Барко мы поддержали. Со всеми бывает. Людям свойственно ошибаться. Я в прошлый раз говорил про судью. У всех бывают ошибки, ничего страшного. Мы все одна команда, поддерживаем. Главное — не опускать руки. В перерыве сказал, чтобы сохраняли такой фокус и концентрацию. Была внутренняя уверенность, что пройдём «Зенит», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В конце первого тайма Барко не забил пенальти, назначенный за фол против него со стороны форварда Луиса Энрике.