Париж — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Роман Зобнин высказался о промахе Барко с пенальти в игре «Спартака» с «Зенитом»

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин поддержал полузащитника Эсекьеля Барко после нереализованного пенальти в полуфинальном матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Барко мы поддержали. Со всеми бывает. Людям свойственно ошибаться. Я в прошлый раз говорил про судью. У всех бывают ошибки, ничего страшного. Мы все одна команда, поддерживаем. Главное — не опускать руки. В перерыве сказал, чтобы сохраняли такой фокус и концентрацию. Была внутренняя уверенность, что пройдём «Зенит», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В конце первого тайма Барко не забил пенальти, назначенный за фол против него со стороны форварда Луиса Энрике.

