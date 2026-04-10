«Когда-нибудь нам придётся сказать правду». Румынский журналист – о смерти Мирчи Луческу

Румынский журналист Раду Наум высказался о смерти бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита», украинского «Шахтёра» и сборной Румынии Мирчи Луческу. Специалист ушёл из жизни в возрасте 80 лет после инфаркта.

«Мирча Луческу не умер внезапно, насколько нам известно. Ему был поставлен диагноз. Когда-нибудь нам придётся сказать правду. Мы все знаем, какой у него был диагноз. В январе, насколько нам известно, ему диагностировали форму лейкемии, которая постоянно скрывалась, в том числе от прессы.
Я думаю, что в какой-то момент стоит это обсудить, если мы хотим быть честными», — приводит слова Наума Digi Sport.

Луческу был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Специалисту был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.

