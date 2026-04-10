Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Было весело». Защитник «Фрайбурга» — о победе в матче с «Сельтой» в ЛЕ

Защитник «Фрайбурга» Ян-Никлас Бесте прокомментировал победу команды в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Сельтой» (3:0).

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
3 : 0
Сельта
Виго, Испания
1:0 Грифо – 10'     2:0 Бесте – 32'     3:0 Гинтер – 78'    

«Было весело. Думаю, это ощущалось и на поле, и на трибунах. Мы чувствуем, как много болельщиков гонят нас впереёд. Это ощущается даже до стартового свистка. Это прибавляет ещё чуть больше энергии

Мы знаем, чего мы стоим, если нам удается сыграть по плану. Матчи как сегодня — это не редкость, не что-то необычное. На следующей неделе в Испании будет намного сложнее, поскольку им нечего терять», — приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго.

Материалы по теме
«Фрайбург» разгромил «Сельту» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
