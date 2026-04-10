«Было весело». Защитник «Фрайбурга» — о победе в матче с «Сельтой» в ЛЕ

Защитник «Фрайбурга» Ян-Никлас Бесте прокомментировал победу команды в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Сельтой» (3:0).

«Было весело. Думаю, это ощущалось и на поле, и на трибунах. Мы чувствуем, как много болельщиков гонят нас впереёд. Это ощущается даже до стартового свистка. Это прибавляет ещё чуть больше энергии

Мы знаем, чего мы стоим, если нам удается сыграть по плану. Матчи как сегодня — это не редкость, не что-то необычное. На следующей неделе в Испании будет намного сложнее, поскольку им нечего терять», — приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго.