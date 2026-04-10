Ван Дейк назвал «неприемлемой» игру «Ливерпуля» в этом сезоне

Капитан и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк назвал «неприемлемой» игру «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Это неприемлемо. Такова реальность. Такова суровая реальность, и поэтому это так расстраивает. С этим очень тяжело смириться. Все однажды заканчивается, включая мое время здесь. В данный момент реальность такова, что мы нестабильны. Мы проигрываем слишком много матчей. У нас бывают хорошие моменты, но у нас нет стабильности в этом отношении. Прежде, во все эти хорошие годы, у нас уже были такие периоды, и мы преодолевали их. Мы, игроки, должны осознать, что это нужно сделать вместе. Мы нуждаемся друг в друге», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

В минувший уик-энд «Ливерпуль» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в 1/4 финала Кубка Англии (0:4) — этот проигрыш стал 15-м в сезоне. Сообщалось, что клуб провёл экстренное совещание, на котором обсуждалось будущее Слота.

Вчера клуб уступил в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» — встреча завершилась победой парижан со счётом 2:0. Ответный матч состоится 14 апреля.

