Разгромная победа «Фрайбурга» над «Сельтой» — в видеообзоре матча Лиги Европы

Немецкий «Фрайбург» разгромил испанскую «Сельту» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026. Игра прошла на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау).

Счёт в матче открыл полузащитник Винченцо Грифо. На 32-й минуте Ян-Никлас Бесте удвоил преимущество хозяев, а на 78-й минуте защитник Маттиас Гинтер довёл результат до разгромного.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго.

На стадии 1/8 финала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Генк» со счётом 5:2. «Сельта» по сумме двух матчей обыграла «Лион» — 3:1.