Видеообзор разгромной победы «Фрайбурга» в четвертьфинальном матче с «Сельтой» в Лиге Европы сезона-2025/2026

Разгромная победа «Фрайбурга» над «Сельтой» — в видеообзоре матча Лиги Европы
Немецкий «Фрайбург» разгромил испанскую «Сельту» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026. Игра прошла на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау).

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
3 : 0
Сельта
Виго, Испания
1:0 Грифо – 10'     2:0 Бесте – 32'     3:0 Гинтер – 78'    

Счёт в матче открыл полузащитник Винченцо Грифо. На 32-й минуте Ян-Никлас Бесте удвоил преимущество хозяев, а на 78-й минуте защитник Маттиас Гинтер довёл результат до разгромного.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго.

На стадии 1/8 финала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Генк» со счётом 5:2. «Сельта» по сумме двух матчей обыграла «Лион» — 3:1.

«Было весело». Защитник «Фрайбурга» — о победе в матче с «Сельтой» в ЛЕ
