«Арсенал» предложит Артете новый контракт — BBC

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета провел предварительные переговоры с клубом о заключении нового контракта, сообщает BBC.

Артета возглавляет клуб с 2019 года, свой единственный большой трофей в качестве тренера завоевав в своем дебютном сезоне на «Эмирейтс», когда «канонирам» достался Кубок Англии.

Сейчас у специалиста остается только один год по контракту, однако своей работой 44-летний испанец убедил боссов клуба, что является правильным человеком.

Как сообщает BBC, еще некоторое время назад стороны приступили к обсуждению нового соглашения, и этот процесс двигался в позитивном направлении.

Однако с приближением концовки сезона стороны согласились приостановить переговоры и сосредоточиться на успешном завершении кампании. Тем не менее, исход сезона не является фактором для будущего Микеля — и клуб, и Артета довольны своим сотрудничеством и хотят его продолжить.

