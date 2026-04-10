«Ньюкасл Юнайтед» может быть вынужден продать сразу двух ключевых игроков — BBC

«Ньюкасл Юнайтед» грядущим летом может быть вынужден продать сразу двух ключевых игроков, информирует BBC.

В данный момент клуб занимает только 12-е место в английской Премьер-лиге, в теории «Ньюкасл Юнайтед» еще может попасть в топ-5, но если этого не пройзойдет, это будет иметь финансовые последствия для клуба с «Сент-Джеймс Парк».

Как утверждает BBC, без доходов от Лиги Чемпионов, команде придется продать минимум одного или даже двух ключевых игроков, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей английской Премьер-лиги.

Среди наиболее ценных активов команды Эдди Хау значатся Бруно Гимарайнс, Энтони Гордон, Тино Ливраменто и Сандро Тонали.